La comida en escena, ¿se la comen los actores?

PROGRAMA ESPECIAL - CAPÍTULO 14 - TEMPORADA 4

Si no es por exigencias del guión, mejor no probar bocado. Así lo indica el equipo de la serie. Bego y Sabino no pueden decir lo mismo porque en una de sus escenas se tenían que poner 'finos', pero hay otros actores que aunque lo exija el guión intentan no probar bocado. ¿De quién se trata?