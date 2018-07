Allí abajo

Ya… pues nada, veo que me va a costar que Las Flores se deshaga del ecógrafo en tres dimensiones… Todo esto viene porque Trini, mi jefa, lo compró para ganar la concesión del contrato con la aseguradora de Jareño. Lo daba ya por hecho, su oferta era muy buena, y al final resulta que ganó el contrato la Híspalis. Llegó de vuelta a la clínica hecha una furia y gritando no sé qué de un topo y que se lo iba a hacer pagar caro. Creo que estoy haciendo demasiados turnos de noche, porque sigo sin entender qué tiene que ver un topo con un ecógrafo. Lo que sí me ha quedado claro es que tenemos que intentar venderle a alguien el aparato, porque ahora en Las Flores por desgracia ya no lo vamos a necesitar.

Bueno, me quejo de que estoy haciendo más turnos de noche que el camión de la basura, pero la verdad es que si me comparo con el personal de La Híspalis vivo mejor que el hijo de Don Benjumea. ¡Hay que ver cómo explota Carmen a su personal!, los pone a hacer más turnos que el carro de la medicación, no me extraña que cada vez tenga menos gente trabajando para ella. Me han contado que el último en caer ha sido Koldo, el neurocirujano, que ha tenido que ir a ver a un psicólogo y ha estado a punto de tener que coger una baja por estrés. Como lo siga exprimiendo así, otro que se va a venir a trabajar a la clínica Las Flores… al tiempo. La situación en La Híspalis parece que no la arregla ni el mismísimo Don Benito Benjumea, el dueño, que ha vuelto a dejarse ver por la clínica para poner algo de orden.

Aunque hablando de orden… esperad un momento que ordene mi cabeza, que esto de trabajar de noche y dormir de día me tiene más confundida que a Dinio… ¡claro!, ¡ahora lo entiendo!. Trini ha perdido la concesión para Las Flores porque el topo que le pasaba información de La Híspalis le ha fallado… no se refería a los mamíferos de pelo oscuro y patas cortas que excavan túneles bajo tierra. Conociéndola, estoy segura de que se lo va a hacer pagar caro. Al final el topo no va a poder trabajar ni en Las Flores ni en La Híspalis… entre Carmen y Trini van a hacer que viva en un túnel bajo tierra. ¡Que empiece la caza!