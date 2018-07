Polos de chocolate que no necesitan frío y otras novedades dulces

Videoblog

José Fernández, pastelero de Nunos (Madrid), es uno de los mejores reposteros de España. Su creatividad, que parece no tener fin, es capaz de alumbrar locuras como un polo de chocolate (con palito y todo) que no necesita frío. Tiene truco: es un pastelito de cacao hecho con la forma de un helado.



En este vídeo, además, nos enseña una línea nueva de pasteles que pueden aguantar perfectamente a temperatura ambiente y que no necesitan el frigo para nada. Algunos pueden durar la friolera de... ¡15 días!