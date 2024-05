Juan Avellaneda, sobre los "bultitos" que le han salido después de superar el cáncer: "Te recuerda un poco los fantasmas del pasado"

Con 27 años, Juan Avellaneda recibió una noticia que cambió el rumbo de su vida: padecía cáncer testicular. Sin embargo, después de una dura batalla, se recuperó de la enfermedad. Pero, hace tan solo un mes, el diseñador confesó que se estaba sometiendo a varias pruebas debido a unos "bultitos" que le habían vuelto a salir.

Ahora, en el evento organizado por Multiópticas, Juan ha hablado del tema para los micrófonos de Europa Press, aclarando que está en revisión por los bultos, pero que no ha recaído en la enfermedad: "Pasaron 10 años desde la última vez y estamos en revisión. De momento todo controlado, pero es un proceso un poco rollo". Lo cierto es que, aunque lo lleva de la mejor forma, ha confesado que le recuerda "a los fantasmas del pasado".

Juan Avellaneda en el evento de multiópticas | Gtres

Y es que, aunque ya ha pasado una década desde que superó el cáncer, llevaba unos meses con bastante dolor, por lo que decidió volver al médico y hacerse las pruebas pertinentes: "Al final son revisiones periódicas, pero últimamente me dolía más de lo habitual (…) No quería mucho, pero mi marido me dijo: ya te vale. Lo más importante es la prevención, pero en casa del herrero, cuchara de palo".

Pues, aunque siempre ha querido dar visibilidad a la enfermedad -y más en hombres, que poco se habla, como él mismo ha confesado- también le ha costado volver a enfrentarse a estos bultos. "Es un proceso desagradable, a nivel psicológico es un shock. Convivir con dolor 24 horas… Yo desde la operación aquella tengo dolor 24 horas", se ha sincerado.

A pesar de todo, está "tranquilo", aunque no puede evitar que el miedo vuelva: "Me han hecho las ecografías, todo, y hay unos pequeños bultituos, pero hay que revisar. Al final, cuando sobrevuela la palabra un poco por encima tuyo, no te hace mucha gracia. Antes me lo quedaba, ahora lo explico".