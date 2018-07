¿Qué postre español lo peta en EEUU?

Nueva York. Otoño 2016. Los cronuts siguen generando colas ante las ‘bakeries’ más 'cool', los 'bagels' no decaen y las hamburguesas y los 'cheesecakes' ya son parte de este paisaje culinario clásico que caracteriza la Gran Manzana. Y en esta cuna de las tendencias más rocambolescas y con más tirón, también están aquellas que desaparecen más rápido que la pólvora y en cuestión de días pasan a mejor vida. Como es costumbre, pues, las tendencias van y vienen.

Si bien el año pasado la moda estaba, definitivamente, en los 'bowls' saludables a base de frutas, cereales y semillas, y el anterior en los yogures helados, ahora lo que se vende como churros es el arroz con leche. Sí, el arroz con leche. Tal cual lo conocemos, con su textura cremosa y su sabor dulzón. Pero no solo en esta versión clásica de la receta, sino también en infinidad de variantes, desde las más calóricas hasta otras más 'healthy': con leche vegetal, taquitos con trozos de 'cookies' (recordando el famoso helado de 'cookie and cream'), con coco, con ron, sabor a 'cheesecake' o tarta de limón, con chocolate, frutos rojos, etc. Se compran en tarrinas como si fuesen helados, y uno va por ahí, hundiendo con ganas su cucharita de plástico para zamparse un buen arroz con leche.

El arroz con leche de Rice Cream Shoppe | Rice Cream Shoppe

Los más 'foodies' de Nueva York reconocen que este postre, tradicional en muchos países europeos, llevaba años ganando terreno en las cartas de los locales en boga y ya protagonizaba 'rankings' en los medios locales, sinónimo de que se postulaba como la próxima tendencia culinaria. Lo realmente nuevo es que ahora florecen los 'fast food' exclusivamente dedicados a este dulce de toda la vida, en su versión 'take-away', convertido en objeto de deseo para los 'foodies' y en el centro de todas las atenciones creativas.

Rice to Riches es buen ejemplo de ello. Este local con aires futuristas, que ya apunta a exitosa franquicia, acaba de abrir hace unas semanas en el barrio modernito de Nolita, a menudo punto de partida de las tendencias culinarias -u otras- internacionales. Allí se pueden probar hasta 25 arroces con leche diferentes que, además, se pueden tunear al gusto con un sinfín de 'toppings'. También tienen opciones más 'lights' para quienes se preocupan más por su alimentación. El mensaje de Rice to Riches es que se trata de un postre saludable y que gusta a todas las edades, condiciones de éxito de este negocio. Un mensaje que también defienden en el local Rice Cream Shoppe, que ofrece esta especialidad en una versión aún más cremosa y golosa. A ver cuánto tarda esta nueva moda en llegar a nuestro país.