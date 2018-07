Pintalabios para celíacos, ¿necesidad o extravagancia?

Las personas celíacas, en función del grado de intolerancia, pueden ser extremadamente sensibles al gluten. Este factor ha llevado a cuestionar hasta qué punto puede suponer un peligro el simple contacto con el gluten. Un gran interrogante, con defensores y detractores, que ha derivado en la afloración de las líneas de cosméticos libres de gluten. ¿Necesidad o marketing?

La mayoría de investigaciones apoyan que el mecanismo que provoca la enfermedad celíaca está mediado por una reacción autoinmune a nivel intestinal y no por mecanismos de alergia o por contacto con la piel. Por lo que a priori, no debe existir ningún peligro en que un celíaco use cosméticos convencionales de forma tópica. Pero esta teoría se derrumba cuando hablamos de barras de labios o protectores labiales, por la evidente probabilidad de parte del contenido se acabe comiendo. Este ha sido el principal motivo que ha llevado a CeliCity, la mayor comunidad de celíacos de España, a contactar con más de 30 laboratorios de cosméticos, entre los que se incluyen las marcas más famosas de pintalabios, para contrastar la presencia o no de gluten en su composición.

Un pintalabios rojo | Getty Images

¿Deben los celíacos aplicarse labial sin gluten?

Aunque los besos, bordes de vasos, servilletas, etc., se llevan parte del labial que nos aplicamos, la gran mayoría de éste -un 80% para ser más concretos-, es ingerido involuntariamente cuando los labios entra en contacto con la lengua. Según varios estudios, una mujer consume una media entre 1,5 a 2,7 kilos de labial a lo largo de su vida, pudiendo alcanzar hasta los 4 kilos si el uso es diario y recurrente. Un dato que puede ser anecdótico para la mayor parte de la población, pero muy relevante para la comunidad de celíacos. Más si tenemos en cuenta que el número de diagnosticados crece a un ritmo del 15% anual en España.

Para comprobar los posibles riesgos para personas celíacas, Celicity ha contado con la colaboración de 20 laboratorios. La conclusión es que Maybelline, Shiseido y Deliplus entre las marcas de pintalabios más afines para los celíacos. El 55% de las marcas analizadas pueden ser aptas, aunque sólo un 40% realmente están libres de gluten y trazas, un número que irá creciendo con el auge de las marcas bio y de cosmética ecológica.

Ponte A Prueba | Agencias

Entre las marcas de pintalabios 100% aptas para celíacos, por no utilizar cereales con gluten en ninguna de sus composiciones ni extractos que podrían estar contaminados, están Benecos, Maybelline, Shisheido y Deliplus. Aunque también se incluyen como aptas marcas como The Body Shop, que apuesta por los productos naturales, y Sante, cuyos labiales no solo están libres de gluten sino que además son sostenibles ya que recurren a productos de agricultura ecológica y respetuosos con el medio ambiente.

CeliCity, pensando en los hombres y niños, también ha incluido en su estudio a Weleda, que dispone de protectores labiales y una gran variedad de productos para niños, todos ellos libres de gluten. Lo mismo ocurre con Carmex, cuyos bálsamos labiales y otros cosméticos están libres de gluten.

Dior, Chanel y Benefit también han sido catalogadas como marcas muy probablemente aptas para celíacos. La composición de sus pintalabios está exenta de gluten, pero puede existir alguna traza por contaminación en el transporte de mercancías. Quizás lo resaltaron por prudencia, pero es prácticamente imposible ya que el producto está empaquetado. En cualquier caso, con independencia de si es un pintalabios apto o no para celíacos, es conveniente testarlo en pequeñas cantidades por si provoca reacción.