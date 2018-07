'Patatas' fritas de donut, de galleta o de brownie: la moda de las 'dulcefritas'

"Una hamburguesa con una ración de dulcefritas, por favor". ¿Está la patata en horas bajas? ¿Sí? ¿No? La respuesta no está clara, pero lo que sí está meridiano es que estamos asistiendo en Estados Unidos a una revolución del formato patata frita (cortadas en bastones, metidas en su envase de cartón de toda la vida...) pero en versión dulce. ¿No os lo creeis? Echad un ojo.

Donut fries. Si se te da bien hacer donuts, estás vendiendo hasta los agujeros y ya no sabes qué hacer con tanta masa... ¿por qué no hacer 'patatas' fritas de donut? Esta es la idea que han tenido en California Donuts, un local de Los Angeles, en el que han comenzado a vender raciones de 'donut fries' como si no hubiera un mañana. Se trata de la masa de los donuts (frita, claro) cortada en bastoncitos y puesta en cartoncito. En lugar de sal, azúcar glas. Nada de ketchup, mejor Nutella. Lo que tenemos claro es que cuando descubran nuestros churros se van a volver locos...

Cookie fries. En las ferias de alimentación yanquis muchos acuden para presentar productos que pasan sin pena ni gloria. Es el caso del granjero Sam, al que le pareció una buena idea presentar cupcakes de judías de bote, o cómo mezclar una escena de una peli de John Wayne con una de 'Sexo en Nueva York'. No funcionó, claro. Lo que sí lo ha petado en la feria estatal de Texas son las 'cookie fries', que son básicamente galletas FRITAS y que se pueden mojar en salsa de chocolate o de fresa. El invento es de Isaac Rousso y aspira, nada más y nada menos, a un premio en esta feria, compitiendo con pollo al estilo texano presentado en dumplings o gelatina frita. Lo tiene difícil, demonios. ¡Vamos cookie fries!

Brownie fries. Seguimos para bingo con otra creación en la que, tomando como modelo la patata frita, se han inventado una variante dulce francamente atascaarterias. En la cadena de hamburgueserías Red Robin tienen las 'fruffles' que son, para entendernos, barritas de brownie bañadas en chocolate negro, azúcar y con un toquecito de sal. Se sirven con dos salsas para mojar: una a base de nata montada y otra con mermelada de frambuesas. Os juramos y perjuramos que, en el Facebook de Red Robin, ya aparecen imágenes en las que junto a la hamburguesa, aparecen estas 'fruffle' en lugar de las patatuelas fritas de siempre. Y nos quedamos pensando, ¿ha llegado el momento de salvarlas? Vamos con el hashtag: #salvemoslaspatatas.