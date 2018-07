¿Nos vamos de mercados? Cinco en los que disfrutar

Desde hace algún tiempo, el "¿Quién da la vez?" de los mercados convive con el "póngame una copa de espumoso y una tapa de jamón ibérico de bellota". Los mercados, con su producto de primera a mano, se están convirtiendo en centros gastronómicos en los que lo mismo uno hace la compra de la semana que se toma una cervecita con una gambas. Os hablamos de cinco que merece la pena visitar.

Mercado de la Merced. En este espacio de Málaga, los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de platos: desde el clásico "pescaito frito" malagueño, pasando por distintos tipos de carnes, vinos dulces de la tierra, productos ibéricos selectos, encurtidos, ahumados o una diversa selección de quesos. Entre los puestos, Arequipa by Diego Gallego, chef con una estrella Michelin por su trabajo en Sollo.

Mercado de Chamberí. Uno de los mercados más castizos de Madrid cuenta con una zona de puestos en los que disfrutar como enanos. La Chispería, que así se llama, reúne la cocina gaditana de Lambuzo; El Rincón de Lupe, cocina castiza elaborada con productos del mercado; La Valona con su fusión mexicano-española; la cocina de puerto nacional e internacional de El Loco Antonelli, las carnes asadas a baja temperatura de Foodlabs o los 'buns' peruanos de Chambí, elaborados al carbón con maquinaria importada de Perú.

Mercado Central de Valencia. En uno de los mejores y más surtidos mercados de nuestro país, se sitúan algunas propuestas de restauración de relumbrón. Es el caso del Central Bar de Ricard Camarena, en el que el chef ofrece una versión informal de su cocina. Otro de los puestos que siempre tienen clientela es el Spuper Gourmet, con una sensacional oferta de tapas ricas y abundantes.

Mercado de San Agustín. Ubicado en el centro de Toledo, no es un mercado al uso sino cinco plantas para tapear desde platos típicos toledanos a sushi. En su espacio, diáfano, uno se puede encontrar con jóvenes turistas aprovechando el wifi en su azotea o vecinos que se acercan para llevarse un café take away. Para comer también hay un suculento puesto de mariscos o hamburguesas que dicen "cómeme".

Mercado de Santiago de Compostela. El mercado de abastos de la ciudad gallega conjuga tradición y modernidad, con servicios como el de personal shopper o cursos de cocina. Entre los restaurantes, destaca Abastos 2.0., el proyecto de nueva cocina gallega que iniciaron hace unos años Iago Pazos y Marcos Cerqueiro y que ha tenido un éxito rotundo. A su lado, otros puestos como Mariscomanía, que ofrece pollos para llevar, completan una oferta irresistible.