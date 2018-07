¿Huevos fritos congelados? Una idea española para revolucionar la comida rápida

Sales a cenar a un restaurante, y te pides la mítica hamburguesa que lleva un enorme huevo frito y es entonces cuando empieza esa misión, prácticamente imposible, de conseguir que la yema no se derrame. Lo cierto es que no es tarea fácil ni para ti ni para los cocineros que intentan que llegue perfecto a tu plato y no se rompa por el camino. Pero tranquilo, parece que una empresa de Vitoria tiene la solución.

Tras indagar en los sectores de la hostelería, la formación y la industria alimentaria, la compañía Food Style descubrió que faltaba algo básico: “ofrecer a los consumidores una línea de productos de calidad que ayudasen a hacer el día a día más sencillo”. Fue entonces cuando surgió la novedosa técnica de los huevos fritos congelados que permite disfrutar de lo mejor de este alimento de una manera rápida y sana.

Aunque a primera vista puedes pensar que se trata del famoso huevo frito de chuche, no lo es. Para el proceso, la compañía ha creado un sistema de producción en el que no se sobrepasan los 12 minutos desde que el huevo entra crudo hasta que se envasa. Después, los partners en logística se encargan de asegurarse de que no se rompa la cadena del frío y el posicionamiento estratégico para conseguir servir con la mayor rapidez posible a sus clientes.

Como explica el cocinero y dueño de Food Style, Javier Yzuel, en su página web, para preparar este producto sólo se utilizan huevos frescos de gallina. “Exigimos a nuestros proveedores que hayan sido puestos en un plazo no superior a 72 horas”, aclara. El huevo puede permanecer en la nevera hasta 48 horas. Pero una vez se descongele debe consumirse antes de 24 horas.

Muchos son los platos que llevan como ingrediente protagonista al huevo frito: el famoso arroz a la cubana, algunas pizzas, hamburguesas, patatas, tapas… Por ello, ya son muchas las empresas que se están interesando por este revolucionario mundo que según explican desde Food Style “permite al huevo conservar un sabor definido, una yema untuosa y todos los nutrientes”. Sin duda, un gran invento para los paladares más exigentes. Un producto estrella que parece que ha venido para cambiar las reglas y hacernos la vida un poquito más fácil.