Dime cómo es tu dieta y te diré cómo es tu abdomen

No todas las personas tienen el mismo abdomen ni el origen de su grasa es por el mismo motivo, por lo que el tratamiento y la dieta a seguir con cada uno de ellos deben ser diferentes. Según la doctora María Amaro, directora médico en clínica Feel Good y autora del tratamiento de pérdida de peso patentado como "la dieta definitiva", el Método Amaro: "Lo primero que hay que hacer es analizar por qué se tiene determinado abdomen y si todo es grasa o hay algún otro componente que haga que contemos con un abdomen antiestético".



Abdomen por estrés

Son fácilmente detectables dado que el peso se acumula únicamente en la zona del diafragma y en la zona umbilical. Aparece en personas muy perfeccionistas y altamente responsables en su trabajo, lo que les causa dicho estrés y este tipo de abdomen. Estas personas suelen tener asociados problemas de insomnio y problemas digestivos tales como colon irritable o úlceras que son originados por la misma causa, el estrés. Esto, además, suele ir ligado a comer rápido, decantarse por alimentos poco saludables y un abuso de bebidas estimulantes como el café o el té que no solo no ayudan al problema sino que lo agravan.

¿Qué dieta hay que seguir para eliminar el abdomen por estrés?

Hay que tener una buena alimentación incluyendo alimentos ricos en triptófano que nos ayudan a sentirnos mejor y reducir el estrés: frutos secos como las almendras, pescado (principalmente azul), carnes magras (pollo y pavo), huevos (principalmente la yema) frutas como la piña o verduras como la alcachofa o los berros Asimismo, debemos evitar el consumo excesivo de bebidas excitantes: café, té, refrescos de cola, etc.

Abdomen de neumático Este tipo de abdomen lo padecen aquellas personas que permanecen muchas horas sentadas y no realizan prácticamente ejercicio además de tener una alimentación basada fundamentalmente en hidratos de carbono.



¿Qué dieta hay que seguir para eliminar el abdomen de neumático?

Lo primero es llevar una alimentación saludable reduciendo el consumo de hidratos de carbono y aumentando la ingesta de frutas, verduras, carnes y pescados. Si hay un consumo excesivo de alcohol deberá reducirse notablemente para ver resultados.

Abdomen inferior

Este tipo de abdomen se asocia a personas altamente cualificadas, con carreras y puestos muy exigentes, adictas al gimnasio y que llevan mucho tiempo realizando la misma dieta. Generalmente, su origen radica en un exceso de ejercicio para abdominales y horas de gimnasio no efectivas.

¿Qué dieta hay que seguir para eliminar el abdomen inferior?

Lo primero que debemos hacer es modificar esa dieta que tanto tiempo llevamos haciendo sin resultados. Debemos introducir mucha más fibra, verduras de hoja ancha y disminuir el consumo de proteínas que en estos casos suele ser, por lo general, excesivo.Una buena hidratación es fundamental. Se debe beber mínimo 2-2,5 litros de agua al día.



Abdomen de embarazada

Este tipo de abdomen suele ser habitual en madres que han tenido un bebé y les queda poco tiempo para cuidarse sin que esto signifique que no les preocupa su aspecto físico.

¿Qué dieta hay que seguir para eliminar el abdomen de embarazada?

Llevar una buena alimentación post-parto donde se deben incluir alimentos como el pescado azul (rico en omega 3 y 6 y aguacate, que está demostrado que ayuda a adelgazar tras el parto por su influencia hormonal).





Abdomen distendido

Las personas que presentan este tipo de abdomen por la mañana se levantan con un abdomen plano inflamándose a lo largo de la tarde. Afecta a ambos sexos y no está relacionado con el sobrepeso puesto que aparece también en personas delgadas. El origen puede estar en varias causas: estrés, comer muy deprisa o alergias o intolerancias a ciertos alimentos.

¿Qué dieta hay que seguir para eliminar el abdomen distendido?

Lo primero y más importante es descartar si hay algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria para poder excluir ese alimento de la dieta. Tener unos buenos hábitos alimenticios que nos permitan tener una mejor digestión. Por ejemplo: comer despacio, masticar bien e ingerir abundante fruta, verdura y fibra en nuestro día a día. En algunas ocasiones y debido a los efectos secundarios de la ingesta previa de antibióticos podemos tener un desequilibrio en nuestra flora intestinal que puede ser también la causa de esa inflamación del abdomen.ç





Abdomen postural

Este tipo de abdomen viene originado por el hecho de tener que permanecer muchas horas sentado lo que provoca una pérdida del tono muscular del abdomen.



¿Qué dieta hay que seguir para eliminar el abdomen postural?

Si la dieta es buena, bastará con unos ejercicios, como mantener la espalda recta con los abdominales contraídos. Poco a poco esto ayudará a recuperar el tono muscular perdido.





Abdomen por tránsito intestinal lento

Este tipo de abdomen es común en personas que padecen de estreñimiento y tránsito intestinal lento. Cuando no hay una correcta evacuación intestinal, el abdomen se dilata acumulando no sólo heces, sino también gases y agua.



¿Qué dieta hay que seguir para eliminar el abdomen por tránsito intestinal lento?

Debemos seguir una dieta que incluya alimentos ricos en fibra y que nos permitan acelerar ese tránsito intestinal: Arroz integral, cereales como la avena y el salvado, espinacas, kiwi… También es muy importante educar a nuestro intestino e ir al baño a diario.





Abdomen liquido

Este tipo de abdomen se aprecia en personas que no tienen un correcto funcionamiento renal. Esto origina que no haya una eliminación de líquidos y toxinas del organismo y que estos se acumulen en diferentes partes del cuerpo, siendo una de ellas el abdomen.



¿Qué dieta hay que seguir para eliminar el abdomen líquido? Lo primero que habrá que hacer es descartar que haya una patología que lo justifique. En el caso de no encontrarse patología alguna, es recomendable beber dos litros de agua diarios y reducir la ingesta de alimentos ricos en sodio: mariscos, pescados como el lenguado, las sardinas o las anchoas, entre otros.