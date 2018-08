¿Has vuelto de vacaciones y tienes cuatro cosas en el frigorífico? Prueba estas recetas

Volver a casa es reencontrarse con la resistencia del frigorífico: esos cuatro o cinco alimentos a los que nunca damos salida y que ahora se nos aparecen como la única manduca disponible. Junto a ellos, tarros, conservas, frascos... todo lo necesario para hacer unas cuantas comidas de subsistencia. Aquí van una recetas básicas para crear platos que nos ayuden a sobrellevar la tristeza del final de las vacaciones...

Tzatziki meze | Wikimedia

Tzatziki. Pepino y yogur son dos grandes supervivientes del verano. Puedes irte en julio y volver a finales de agosto y encontrártelos ahí de nuevo sin que aprecies grandes diferencias. Además, recuerda que como demostró aquel insigne ministro, Miguel Arias Cañete, los yogures caducados SÍ pueden tomarse. Corta el pepino lo más fino posible, añádele el yogur y tendrás un tzatziki griego delicioso. Para mojar en él, utiliza esa zanahoria que está en el fondo del cajón de las verduras del trigo. ¡Si hasta es sano!

Un puré de patata rico, rico. | Wikipedia

Puré de patata. Oh, vamos a darle un poco de glamour. Vamos a hacer un parmentier de patata. Nada de puré, vamos a ponernos estupendos. Solo necesitas tus patatas supervivientes de las vacaciones estivales, una pastilla de caldo instantáneo y mantequilla. Se trata de cocer las patatas, machacarlas y unirlas con el puré y el caldo para crear algo realmente maravilloso.

Señores, la comida está servida.

Unos ricos espaguetis de calabacín. | Flickr

Pasta vegetal. Pero qué pinta tan triste tiene ese calabacín que está en el trigo. Es el momento de cortarlo en tiras finitas y que sean nuestros espaguetis. Los cocemos y luego les añadimos tomate -quién no tiene un bote de tomate frito en casa- y queso rallado si disponemos de él. Tan buenos como los espaguetis normales y mucho más sanos.

Los huevos rellenos de 'La leyenda del indomable' | Cocinatis

Huevos rellenos. Si tienes un par de huevos en la nevera y una lata de atún, estás de enhorabuena. Vamos a hacer unos huevos rellenos deliciosos. Solo tienes que cocerlos, partirlos por la mitad, sacarles la yema y rallarla junto con el atún. Esa mezcla es con la que volveremos a rellenarlos. Si encima tienes mayonesa, el plato adquiere la categoría instantánea de delicatesen.

Una pizza sobre pan de molde. | Wikipedia

Pizzetas simples. ¿Te has encontrado con que te quedan las dos tapas del paquete de pan de molde? ¿Tienes también queso en lonchas quizá y un poco de salsa de tomate? Junta los tres ingredientes y hazte unas pizzas a lo pobre que puedes hornear después para hacerte a la idea de que no has vuelto de tus vacaciones en Roma. Vale, sabemos que no es lo mismo, pero se trata de sobrevivir hasta que podamos ir al súper, ¿no?