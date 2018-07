¿Sabes en qué te ayuda la cerveza? ¿Y cuánta debes consumir para sacarle el mayor partido?

¿Conoces todos los beneficios y propiedades de la cerveza? Aunque creas que únicamente se bebe por diversión, esta bebida tan típica en nuestro país aporta grandes beneficios para nuestra salud.

La cerveza es muy rica en minerales, por ejemplo, magnesio, fósforo y potasio. También nos aporta vitaminas, por ejemplo, del grupo A, del grupo B, del grupo D y del grupo E.

Destacan sus propiedades antioxidantes y su alto contenido en fibra soluble. La cerveza es una bebida rica en folatos y polifenoles y también una gran fuente de energía. Además es baja en sodio. Está claro que hay muchos tipos de cerveza y que unas destacarán más por unas cosas que por otras pero, en general, todas cumplen con estas propiedades en mayor o menor medida.

Cuenta con grandes beneficios para el organismo siempre que se consuma de forma moderada. Entre otros: reduce los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares; al ser rica en antioxidantes retrasa el envejecimiento y evita el envejecimiento prematuro; aporta mucha fibra, por tanto es perfecta para evitar el envejecimiento; facilita la digestión; es diurética, es decir, ayuda a eliminar toxinas; ayuda a que los huesos estén fuertes.

Cuánta cerveza se debe consumir

Hay que tener en cuenta que todos sus beneficios no implican que se pueda tomar toda la cerveza del mundo. Es imprescindible equilibrar su consumo. No olvidemos que la cerveza contiene alcohol, y que el alcohol no es bueno para la salud (las calorías vacías están ahí, al acecho).

Es bueno tomar cerveza, sí, pero siempre de forma moderada. Si no conseguiremos el efecto contrario, todos los beneficios de ella se convertirán en perjudiciales.

Cuando hablamos de una cantidad moderada de cerveza, hablamos de un consumo diario no superior a los 450 mililitros en los hombres, y a los 300 mililitros en las mujeres. Y todo esto contando, con que no se tome nada más de alcohol al día.

Claves para incluir la cerveza en la cocina

La cerveza cada vez cobra más protagonismo en la cocina. Son muchísimos los platos que llevan cerveza en su elaboración y, la verdad, es que merece la pena usarla como ingrediente. De dulces a salados, la cerveza se amolda a la perfección a cualquier plato.

Obviamente hay muchos tipos de cerveza y, a lo mejor, no todos las cervezas son aptas para todos los platos, pero lo que está claro es que la cerveza es un ingrediente perfecto para dar el último toque a tus recetas.

Si te gusta la idea de incluir la cerveza en tus recetas, por ejemplo, puedes emplearla para marinar las carnes y los pescados, para guisar la carne, para hacer masa de pizza y darle un toque especial, para hacer salsas, también para hacer algunos dulces incluyendo la cerveza en la mezcla. E, incluso, puedes encontrar algunas marcas gourmet de mermelada de cerveza que es perfecta para un picoteo a base de queso y paté.

La cocina es cuestión de la imaginación y, lo que está claro, es que con la cerveza se pueden hacer auténticos platos deliciosos.