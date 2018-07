La 'cerveza vaginal', a puntito de llegar

"Imagínate la esencia de una mujer en una botella de cerveza. ¡Cerveza que sabe a champán!". Con este eslogan se descuelgan en Indiegogo, un sitio internet para la puesta en marcha vía crowdfunding de proyectos de todo tipo, los inventores de la primera cerveza vaginal de la historia. El promotor de la chaladura es un polaco, Wojciech Mann, que ha liado en el proyecto a una modelo checa, Alexandra Brendlova, para aportar esa "esencia" femenina a la cerveza.

¿Cómo lo han hecho? Pues utilizando alta tecnología microbiótica para recoger, examinar y preparar una bacteria de ácido láctico a partir de la vagina de la Brendlova. Según los creadores de 'The order of Yoni', que así se llama la cerveza, la bacteria lactobacillus contiene todas las características femeninas de la 'donante', incluidas su glamour, su encanto, etc.

Sí, todo esto suena un poco a argumento de película porno de los 90, pero lo cierto es que parece que los tipos van en serio. Eso sí, se han puesto una meta económica nada modesta, -150.000 euros a recaudar en un mes-, con lo que la producción de este bebedizo no está asegurada. Entre las recompensas por aportar pasta, que van de 2 a ¡10.000 euros! hay de todo, desde un abridor de botellas hasta, en el caso de los bolsillos más holgados, la posibilidad de que un ginecólogo extraiga bacteria de la vagina de la donante o de la novia del benefactor para crear su propia línea de cerveza.

Estos polacos no se detienen aquí. Después de The order of Yoni, hay más proyectos aguardando su turno y todos están relacionados con darle ese puntito erótico/festivo a la bebida. Así tenemos una cerveza BDSM (bondage-sado maso) hecha a partir de ciruelas ahumadas y bacterias de ácido láctico de la vagina de una modelo "pelirroja o morena" (sic.). También hay una versión rubia, en la que la bacteria de marras saldrá de una modelo con el pelo, lógicamente, dorado. Para todos los gustos, vamos. ¡Ah! Si os estabais preguntando por el significado de 'yoni', sí, es vagina en sánscrito.