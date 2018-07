No es una broma, no: llega el Beer Yoga (y es lo que parece)

Esta tendencia llega directamente a la capital alemana, Berlín, y se ha instalado con éxito en diferentes partes del mundo, como recientemente a Bangkok (Tailandia) –donde se ha celebrado el primer encuentro de Beer Yoga de la ciudad–, Australia y algunas ciudades europeas.

Aunque parece una divertida forma de mantenerse en forma no tiene nada para que nos lo tomemos en broma. Consiste en hacer asanas (posturas de yoga) al mismo tiempo que se disfruta del placer de beberte una cervecita bien fresquita. Imagínate haciendo el saludo al sol con la botella en las manos, como si fueras Rafiki presentando a Simba en lo alto de la Roca del rey. La botella se incluye en los ejercicios como sujeción o para mejorar el equilibrio poniéndola sobre la cabeza, por ejemplo.

beeryoga | Cocinatis

Las creadoras de esta innovadora versión de yoga, Juhla y Emily, aseguran que con esta práctica se llega a un nivel de consciencia superior que en otras modalidades. Ambas son instructoras de yoga certificadas y, como ellas mismas aseguran, unas amantes de la cerveza. De ahí la unión de sus dos pasiones.

Sin embargo, a pesar de el gran número de adeptos que tienen también hay detractores que critican su falta de seriedad al rebajar el sentido espiritual propio del yoga, mientras que otros afirman que alcohol y actividad física no son buenos aliados. Nada está confirmado, lo único que sabemos es que en España aún no es posible realizarlo, aunque tal es su auge que puede que no tarde en llegar.

Si llevabas tiempo planteándote hacer yoga y te encanta la cerveza, este es el empujoncito que te faltaba para empezar con motivación. ¿Qué mejor manera de perder la barriga cervecera que bebiendo cerveza?