¿Quiénes acompañarán a Melani en la final? ¡Esta noche lo descubriremos en la gala más intensa de Tu cara me suena!

Melani se convirtió la semana pasada en la primera finalista oficial de la edición gracias a la distancia que había tomado con sus compañeros en la clasificación por sus tres victorias consecutivas, la última como JJ.

En la gala de esta noche, conoceremos qué cuatro participantes acompañarán a la benjamina en la gran final de la edición y Manel Fuentes dejará claro que cualquier cosa puede pasar.

El jurado está muy emocionado por la noche que se les viene encima, ya que no sólo descubriremos a todos los finalistas de la edición, si no que viviremos actuaciones que estamos seguros de que pasarán a la historia de Tu cara me suena.

Nina acompañará a Mikel Herzog Jr. en el escenario, María del Monte a Bertín Osborne en su primer cambio de género de la edición y Ana Guerra se meterá en la piel de Luciano Pavarotti. ¡Menuda gala nos espera!