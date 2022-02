En un nuevo cambio de sexo, el cantante tenía un gran reto por delante en la segunda Semifinal de ‘Tu cara me suena’.

Además, Agoney lucha por el pase a la Gran Final y esa responsabilidad se suma al deseo de no defraudar a nadie, aunque como bien nos dijo él mismo, “en ‘Tu cara me suena' he dejado atrás los miedo e inseguridades”.

No solo ha cumplido las expectativas, sino que las ha superado con creces convertido en una impresionante Mónica Naranjo que advertía que ‘El amor coloca’. ¡Y Agoney ha enganchado a todos!

Nada más empezar los ensayos con Àngel Llàcer, el miembro del jurado le ha dejado claro que él conoce muy bien a Mónica Naranjo y es “inimitable”. Por su parte, Agoney ha reconocido que “es una de las mejores voces del mundo”. ¿Cómo se habrá preparado para este desafío?

