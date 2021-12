Ha vuelto irreconocible: la visita sorpresa de Abril, ganadora de 'Tu cara me suena mini', años después de su participación

La quinta gala de 'Tu cara me suena' ha recibido una gran sorpresa: Abril Montmany ha visitado el programa siete años después de que se proclamara ganadora de 'Tu cara me suena mini'.

Abril Montmany concursó en 2014 en la edición mini de 'Tu cara me suena'

La artista, que ya es mayor de edad, se ha reencontrado con Àngel Llàcer y Carlos Latre, que estuvieron en la mesa del jurado en su edición, fundiéndose en un sentido abrazo.

Asimismo, Abril ha confesado a Manel Fuentes que sigue cantando y, como no podía ser de otra forma, los espectadores han podido disfrutar de su espectacular voz, versionando el tema 'Stone cold', de Demi Lovato. ¡Espectacular!

¡Revive en el vídeo de arriba este precioso momento!

¿Recuerdas cómo fue su paso por el programa con tan solo 11 años? Disfruta de algunas de sus actuaciones más destacadas y el emocionante momento en la que se alzó con la victoria en la edición mini de 'Tu cara me suena':

Abril imita a Amy Winehouse - 'Valerie'

Abril se mete en la piel de P!nk - 'So what'

Abril y Llum Barrera son Lady Gaga y Beyoncé - 'Telephone'

Abril y Xuso Jones se conviernten en Meghan Trainor - 'All about that bass'

Abril, ganadora de 'Tu cara me suena mini'