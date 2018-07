Jorge Cadaval no dudó en enfundarse la bata de cola por una buena causa en una gala solidaria de 'Tu cara me suena'. El hermano del dúo Los Morancos nos cantó 'Se me enamora el alma', uno de los grandes éxitos de Isabel Pantoja.

