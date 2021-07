Agoney, concursante confirmado para la novena edición de 'Tu cara me suena'

La novena edición de 'Tu cara me suena' ya tiene a su primer concursante confirmado: Agoney.

No será la primera vez que el cantante que se dio a conocer tras su debut en 'OT 2017' se suba al escenario del programa, ya que en la séptima edición visitó el programa como invitado y dejó sin palabras a todos.

Agoney se metió en la piel de Freddie Mercury para interpretar 'I was born to love you', protagonizando unas de las imitaciones más destacadas del vocalista de Queen.

El artista no solo se dejó la piel sobre el escenario, sino que trabajó muy duro durante los días previos para estar a la altura. ¡Y vaya si lo hizo! Así fueron sus ensayos.

Agoney visitó el programa cuando su amiga Mimi era concursante. ¿Recuerdas su reencuentro? Nos colamos tras las cámaras del programa para captar las imágenes de este emotivo momento. ¡Se fundieron en un sentido abrazo!

Una vez que vio su actuación desde el sofá de los concursantes en vivo y en directo, Mimi no pudo evitar emocionarse.