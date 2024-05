Juanra Bonet se declara a Lolita como Jack Black cantando ‘Peaches’

Sólo Juanra Bonet podía hacer una actuación así. Por eso, el pulsador de Tu cara me suena 11, siempre muy inteligente, le dio este reto: imitar a Jack Black en Super Mario Bros: La película. ¡El cómico ha hecho un numerazo! La canción es ‘Peaches’, que se convirtió en un inesperado bombazo hasta el punto de rozar la candidatura a los Oscars.

Más allá de la comedia, se trata de una canción de amor no correspondido. Jack Black dio su voz al personaje del villano Bowser, aunque no se conformó con eso e hizo este videoclip. Juanra lo ha llevado al plató de Tu cara me suena, sorprendiendo a todos. Ha bordado la voz, ha estado impecable en la interpretación y se ha declarado… ¡a Lolita! La puesta en escena no podía tener mejor princesa.

Nadie mejor que un cómico como Juanra puede captar y transmitir la esencia de otro cómico, Jack Black. Porque este número es pura parodia y de ahí toda la gestualidad, toda la coreografía y toda la exageración. Por eso, el concursante ha vuelto a hacer una imitación de 12. ¡No te la pierdas en el vídeo!

Una noche más, todos los concursantes han demostrado que estamos ante una de las mejores ediciones de la historia del programa. Alucinante ha sido también la actuación, justo antes, de Julia Medina como Pablo Alborán. Ha sido pura sensibilidad cantando ‘Saturno’.

Afrontando su primer cambio de sexo, la concursante ha conseguido algo tan difícil como parecerse al malagueño en la voz y en su energía. En cuanto a la caracterización, quizá los músculos se hayan quedado algo cortos pero la sonrisa ha sido, por momentos, calcada.