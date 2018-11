TU CARA ME SUENA | MOMENTOS | GALA 9

Brays Efe no se podía creer que Cepeda haya estado en 'Tu cara me suena' y no haya podido compartir con él algún momento. Brays sabe que Twitter necesita de ese momento con Cepeda y… ¡Sus deseos son órdenes! El beso de 'Brepeda' se ha hecho realidad en el programa.