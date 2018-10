TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 2

La gala más mexicana ha llegado a 'Tu cara me suena' y Jordi Coll se ha metido en la piel de Luis Miguel para conquistarnos con su voz. El concursante ha interpretado el tema del artista 'Será que no me amas' y nos ha trasladado a los años 90 para enamorarnos una vez más. Ha bordado cada uno de sus movimientos y su perfecto baile nos ha hecho ver al cantante mexicano en el escenario del programa. ¡Bravo Jordi!