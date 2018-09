Brays Efe llena de trap el plató de ‘Tu cara me suena’ con ‘Chambea’ de Bad Bunny

TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 1

El trap todavía no había sonado en el plató de ‘Tu cara me suena’ y, Brays Efe ha llegado como concursante de la séptima edición del programa para dejarnos atónitos con su imitación. El concursante se ha convertido en Bad Bunny y su tema ‘Chambea’. ¿Cómo te has quedado?