Anabel Alonso nos hace viajar a otra galaxia transformada en ‘El Chombo’ y el tema viral ‘Dame tu cosita’

TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 1

“Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita”. A partir de la actuación de Anabel Alonso en 'Tu cara me suena' no podrás parar de cantar este exitazo viral. La concursante ha llegado de otra galaxia transformada en ‘El Chombo’, el marciano más visto de internet, y nos ha dejado los ojos como platos al verla bailar ‘Dame tu cosita’ con tanta energía en la primera gala de ‘Tu cara me suena’.