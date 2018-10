TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 4

La banda sonora de la película de '50 sombras de Grey' ha resonado en el plató de 'Tu cara me suena' en la voz de Soraya Arnelas. La concursante ha interpretado la canción 'I put a spell on you' de Annie Lennox y ha conseguido hechizar a todo el público. Soraya ha sabido interpretar a la perfección a la cantante británica, ¡pedazo cambio de registro vocal!