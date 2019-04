TU CARA ME SUENA – GALA 4 – TEMPORADA 4

Pablo Puyol se pone las rastas y se sienta al piano en la cuarta gala de Tu cara me suena para cantar 'Part-time lover' de Stevie Wonder. Shaila Durcal le dedica un fuerte aplauso después de la actuación y cuenta una anécdota de su madre con Stevie Wonder. Lolita afirma que Pablo Puyol ha acertado a la perfección con esa imitación en Tu cara me suena.