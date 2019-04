Melody, el gran descubrimiento de Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA I DIRECTOS A LA FINAL

Melody es otra de las finalista de Tu cara me suena y para ella "Haber llegado a la final es una experiencia muy bonita, he mostrado diferentes formas de cantar y ese era mi objetivo". Las imitaciones de Melody han sido impecables porque según el jurado es "una grandísima artista y un claro ejemplo de que a las personas no hay que juzgarlas. Nos ha sorprendido gratamente".