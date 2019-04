Florentino Fernández imita a Patrick Hernández en Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA - GALA 13

Con bastón en mano, Florentino Fernández se transforma en la gala 13 de Tu cara me suena en Patrick Hernández y nos canta el único éxito del cantante, 'Born to be alive'. Nuestro Flo no tiene demasiada soltura con el bastón, lo que el jurado critica en su valoración. Después de la imitación de Patrick Hernández nos gustaría saber qué fue del cantante, ¿quieres ver una imagen suya a día de hoy?