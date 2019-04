TU CARA ME SUENA | GALA 3

Anna Simon tiene un enemigo claro en Tu cara me suena, el pulsador. Cada semana tiene un reto nuevo y más difícil si cabe. Esta semana ha tenido que meterse en la piel de una de las más grandes, la faraona, Lola Flores. Ha cantado “Que me coma el tigre” en la tercera gala de Tu Cara me suena.