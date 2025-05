30 años sin Antonio Flores: así fue el último homenaje de Bertín Osborne en Tu cara me suena

Antonio Flores es uno de los artistas más grandes y talentosos que ha dado este país. A pesar de habernos dejado muy joven, el artista dejó un gran legado y nos regaló canciones únicas que nos siguen acompañando día a día.

En esta duodécima edición, a Bertín Osborne le tocó imitarlo en la tercera gala del concurso. Para él era un reto mayúsculo, no sólo por la profunda admiración que siente hacia el cantante, si no porque debía meterse en su piel delante de su hermana Lolita.

Bertín Osborne escogió una de las canciones más especiales del artista, la que dedica a su hija Alba Flores. Lolita quiso abrazarlo al terminar la actuación y le agradeció haberla hecho con tanto cariño.

Sin embargo, Bertín Osborne no ha sido el único que ha imitado al artista en Tu cara me suena. Ángeles Muñoz, integrante de Camela, fue la primera en hacerlo en la segunda edición del formato, dónde cantó 'No dudaría' y en la quinta edición del concurso, Juan Muñoz volvió a imitarlo con 'Arriba los corazones', cuando ya estaba Lolita en la mesa del jurado.

Cabe destacar que en la cuarta edición de Tu cara me suena, el actor Jordi Rebellón visitó el programa y emocionó especialmente a Lolita imitando a su hermano con la canción 'Siete vidas'. ¡Menudos momentazos nos ha regalado el artista indirectamente en el programa!