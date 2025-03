¿Freddie Mercury, cantando en Barcelona 92 con Monserrat Caballé? Este lapsus deja sin premio a José en ¡Salta!

En este programa hemos tenido a un concursante que, seguro, dejará su nombre escrito en la historia de ¡Salta! José casi se hace el puente él solo: él lo empezó y, salto a salto, llegó hasta la octava ronda. ¡Un récord sin precedentes y que parece complicado de superar!

El ‘controller’ no ha querido desaprovechar esta oportunidad y, debido a las pocas rondas que quedaban para llegar a la fase final, ha decidido saltar. José ha superado la octava ronda donde cayó su tocayo y se enfrenta a la novena, la última ronda antes de llegar a la ronda final donde habrá dinero en juego.

Las cuatro afirmaciones que hay en las trampillas dejan en fuera de juego a José, por lo que decide seguir su intuición: Freddie Mercury actuó durante la inauguración de los JJ.OO. de Barcelona. No lo tiene claro, pero recuerda al legendario artista cantar ‘Barcelona’ con Montserrat Caballé, por lo que decide saltar sobre esta afirmación.

Pero cuando salta, ¡la trampilla se abre! José se ha quedado a las puertas de la ronda final y, lo que es peor, el concursante reconoce que se ha dado cuenta que esa afirmación no era correcta justo al saltar, ya que no se percató de un detalle crucial que la invalidaba por completo. ¡Dale al play y descubre por qué no era la opción correcta!