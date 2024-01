¿Son suficientes 22 aciertos? Moisés y Óscar llevan El Rosco a un final inesperado

La tregua que Moisés y Óscar se dieron en El Rosco del pasado programa podría haberse alargado una tarde más. Sin embargo, el duelo táctico entre los dos concursantes en un duelo igualadísimo ha provocado un final inesperado. La victoria se ha movido de un atril a otro con sus últimas respuestas, demostrando que 22 aciertos no eran esta vez suficientes.

Los marcadores han reflejado mínimas diferencias e incluso empates durante gran parte de la primera vuelta. Óscar ha conseguido hacia el final tomar algo de distancia cuando Moisés ha optado por Pasapalabra en tres preguntas consecutivas. Sin embargo, el riojano ha sumado varios turnos después en los que ha adelantado a su rival para quedarse a tres respuestas del bote.

Demostrando que la tarde era de alto nivel, Óscar le ha igualado y ha sido entonces cuando han entrado en juego factores como la prudencia, la desconfianza y la estrategia. Moisés ha tomado la iniciativa de mover ficha: “La voy a tirar porque creo que 22 no va a ser suficiente”. Esa decisión ha provocado un efecto dominó que ha terminado en un desenlace sorprendente. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antes de El Rosco, Roberto Leal se ha despedido del cuartero de invitados que ha dejado tan buenos momentos en los últimos programas. Para el recuerdo quedan las declaraciones de amor que Manuel Díaz ha dedicado a Virginia Troconis.

“El día que tú a mí no me ganes es cuando me preocupo de verdad, tú siempre me ganarás”, le ha dicho el extorero a su mujer. El piropazo ha demostrado que, aunque en equipos rivales, entre ellos siempre triunfa el amor.