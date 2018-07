Un 'Me Resbala' para chuparse los dedos

EN EL PRÓXIMO ME RESBALA

En el próximo programa de 'Me Resbala' la comida estará de lo más presente en el programa, aunque no será la única cosa tendremos una prueba nueva que acompañará a las ya conocidas como el "Teatro de Pendiente" o "La mansión de Shin Lu". Esta velada acompañarán a Arturo Valls: Flo, Edu Soto, Silvia Abril, Anna Simon, Carlos Latre, David Fernández, Eloy Arenas y Paco Collado.