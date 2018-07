Los momentazos de Me Resbala que no te puedes perder

MEJORES MOMENTOS

Estos son los diez mejores vídeos de la temporada pasada de Me Resbala. En ellos se recogen unos de los mejores momentos vividos en el programa junto a Arturo Valls y en compañía de Anna Simón, Miki Nadal etc... Todos ellos y por supuesto, invitados de lujo, se enfrentarán a las pruebas del teatro de pendiente, "the terror", dobla o nada, fotomatopeyas, la silla eléctrica y mucho más. Disfruta de los momentazos más divertidos de la temporada pasada. ¡No podrás parar de reír!