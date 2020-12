Paz Vega gana la primera edición de ‘Mask Singer’ tras la máscara de Catrina

La Gran Final de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha estado plagada de sorpresas y momentazos que pasarán a la historia de la televisión. El programa comenzaba con un momento inesperado para todos: ¡el regreso de Cerdita! Nuestro investigador Javier Calvo ha querido cumplir su sueño en el programa al meterse debajo de la máscara. Además, Calvo también cumplió con su promesa, ¡se ha teñido el pelo de rosa!

El Caniche ha sido la primera de las máscaras en contarnos las últimas pistas sobre su identidad. La máscara nos ha desvelado que hubo una temporada de su vida en la que disfrutaba mucho de espectaculares pasarelas de moda, ¡qué buen dato!

Para su actuación en la final del programa, Caniche nos conquistó con el tema ‘Only girl (in the world)’ de la cantante Rihanna. Ha desprendido fuerza, pasión y garra sobre el plató de ‘Mask Singer’ y ha logrado conquistar a los investigadores con esta mezcla ganadora.

Tal fue la euforia tras la actuación de Caniche que Malú ha asegurado que le daba igual quien fuera, lo único que importaba era lo mucho que le amaba. Su forma de bailar y cantar ha conquistado a la cantante de forma sobrenatural, ¡bravo Caniche!

Llegaba el turno del Cuervo que, en sus últimas pistas, ha querido recalcar que todos los caminos le llevan a la gloria. ¿Habrá despistado este dato todavía más a los investigadores del programa?

El Cuervo puso el toque romántico a la final del programa con el tema ‘Piu bella cosa’ de Eros Ramazzotti. Su actuación hizo que Javier Ambrossi se enamorara todavía más de él. El investigador no lo pudo evitar y la emoción del momento le llevó a cantarle a nuestro Cuervo. ¡Qué bien canta Ambrossi!

El Camaleón ha puesto el foco en su equipo para las últimas pistas de su paso por el programa. La máscara ha asegurado que le encanta liderar a su equipo y se ha mostrado al mando del timón de un gran barco.

Para su última actuación, la máscara ha convertido el plató en una fiesta con el tema ‘Cake by de ocean’ de la banda DNCE. A pesar de todas las pistas que les ha dado a lo largo del programa, los investigadores han asegurado que tras la máscara estaba alguien que se la estaba jugando.

Catrina era la última de las máscaras en revelarnos sus últimas pistas. Para esta ocasión tan especial, la máscara se ha puesto romántica y nos ha hablado de su pareja. ¡Ha desvelado que su vida cambió cuando conoció a su Catrino!

La máscara se ha desmelenado en el escenario de ‘Mask Singer’ para cantar al sol de Gloria Trevi. Catrina nos ha dejado ver que todos la miran y su actuación ha dejado sin palabras a nuestros investigadores. Después de ese instante, Javier Calvo tenía claro que quien se encontraba tras la máscara era la misma Gloria Trevi y, junto a sus compañeros, se marcaron un ‘total four’ en la Gran Final.

Después de las actuaciones de nuestras cuatro máscaras, el Cuervo ha sido el elegido para revelar su identidad. Antes de ese momento tan esperado, Javier Ambrossi logró su objetivo y se lanzó a besar a nuestro Cuervo en la boca, ¡todo un momentazo!

Tras la máscara del Cuervo se encontraba Jorge Lorenzo, el tres veces ganador de Moto GP se ha metido tras la máscara para conquistarnos a todos con su voz. ¡Así se vivió ese momento único en el programa!

Catrina, Caniche y Camaleón se han enfrentado en el Primer Asalto de la noche. Catrina sacó su lado más sensual con ‘Mi cama’ de Karol G, Caniche sacó su lado latino con ‘Havana’ de Camila Cabello y el Camaleón mostró su vozarrón con ‘Feeling good’ de Michael Bublé.

Llegaba el momento de desvelar a una nueva máscara y el Camaleón fue el elegido para mostrarnos su identidad. Contra todo pronóstico y sin que ninguno de los investigadores lo hubiese adivinado, ¡el Camaleón era el actor y político Toni Cantó! ¿Cómo se habrán quedado los investigadores al ver que no se trataba de Dabiz Muñoz? ¡Descúbrelo en el vídeo!

Solo quedaban dos máscaras para el Asalto Final y la emoción fue inmensa. Caniche ha sacado su lado más inocente con ‘Oops!... I did it again’ de Britney Spears mientras que Catrina se empoderó al son de ‘I will survive’ de Gloria Gaynor. Después de sus actuaciones llegaba el momento de descubrir cuál de nuestras dos grandes finalistas se llevaría la máscara dorada del programa.

Tras los votos recibidos, Arturo Valls comunicaba la gran noticia: ¡Catrina se ha convertido en la ganadora de la primera edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’!

Después de ese momento cargado de emoción, llegaba el momento de descubrir la identidad de Caniche. Tal y como Javier Ambrossi comentó en el cuarto programa, el Caniche era Genoveva Casanova. Tras la revelación, los investigadores se han quedado pasmados al descubrir que era ella.

Con tres de los cuatro finalistas revelados, era el momento de averiguar qué personaje famoso se encontraba tras Catrina. La máscara se ha convertido en la ganadora del concurso y ha logrado ser la última en revelar su identidad, ¡bravo Catrina!

Para sorpresa de los investigadores, la actriz Paz Vega se encontraba debajo de la máscara de Catrina que tanto les ha conquistado durante el programa. Al ver que se trataba de ella, los investigadores han querido saber la explicación a muchas de las pistas que les ha dado para tratar de averiguar su identidad. ¡Así fue su revelación en el programa!