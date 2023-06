"Sin mis amigos me muero": Dulceida se enfrenta a su último reto, el ‘Test Imposible’ de 'Mask Singer'

La actuación de Dulceida siendo Bebé ya supimos que fue increíble, pero lo que más nos sorprendió a todos fue como al quitarse la máscara, sus dos amigos, Javier Calvo y Javier Ambrossi, no se lo podían creer. Nada mas verla salieron corriendo a darle un abrazo a su querida amiga: "Te mato", le decía Ambrossi a la influencer después de que ella le dijera en persona que no era ella.

Sin embargo, tiene todavía un asunto pendiente antes de que termine su paso por 'Mask Singer', el 'Test Imposible'. Una prueba que pone a los concursantes contra las cuerdas con preguntas, que a primera vista parecen sencillas, pero son todo lo contrario.

En este rápido examen, Bebé ha tenido que elegir entre su trabajo, las redes sociales, y sus propios amigos. "No tener internet y mira que es mi trabajo, pero sin amigos me muero", contestaba sin pensarlo. Entre otra de las preguntas se jugaba el tipo teniendo que elegir entre los animales o las personas. "Si lo piense inteligentemente sería hablar todos los idiomas, aunque sería tan especial y bonito que creo que me quedaría con los animales".

Sin duda Bebé será una de esas máscaras que no se olvidan fácilmente, ya que debajo de ella se encontraba una de la sinfluencer con más seguidores de nuestro país. ¡Descubre todas las respuestas de Dulceida en el vídeo!