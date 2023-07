¡Conoce a Paco Tous! 'Mask Singer' saca a la luz sus mayores secretos

Cuando Paco Tous desveló que era Gallo, todos nos quedamos sin palabras por su increíble paso por 'Mask Singer', llegando hasta la final. A pesar de que no pudo alzarse con la victoria, su paso por el programa aún no ha terminado.

Ya hemos visto que Paco no es una persona que tenga miedos, aun así, hay alguno que no se lo desea a nadie: "Tampoco tengo muchos miedos…normales. Es normal tener miedo, creo, a estar solo, fuera de mi familia". Los que mejor lo conozcan sabrán que Gallo tiene una manía un tanto... particular, que sigue desde hace generaciones en los teatros: "Mas de la mitad de mi carrera profesional ha sido en el teatro y de escuchar lo que hacen los mayores. Eso de entrar y persignarse tres veces, lo suelo seguir haciendo. Lo cumplo a rajatabla".

Una de las preguntas más esperadas es la de en qué momento sintió más vergüenza. El andaluz ha explicado una anécdota en la que "venía una mujer, guapísima, entonces vi que le iban a robar el bolso". El actuó, como buena personas que es, pero no salió bien... ¡La historia no tiene desperdicio!

Además de esta anécdota, también hemos podido saber algunos otros secretos como qué superpoder le gustaría tener. Paco, tan campechano como es él, no se ha cortado con ninguna pregunta. ¡Así ha sido!