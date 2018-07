La profesora de ballet de Asunta: "Rosario Porto me decía lo bien que bailaba Asunta para que yo le diera la razón"

EL CÍRCULO FAMILIAR DESCRIBE LA RELACIÓN MADRE-HIJA

Gail Loretta, la profesora de ballet de Asunta asegura que tres años después de la muerte de la niña la sigue teniendo muy presente en su corazón. Relata con cariño que la llamaba 'pepito grillo' porque recordaba siempre los ejercicios que habían hecho y el orden en el que los realizaban. Asegura que Rosario Porto se dirigía a ella para decirle que su hija era superdotada buscando que le diera la razón. "No me consultaba, era un yo te voy a decir cómo es mi hija y tú me vas a dar la razón", manifiesta. Por su parte, la cuidadora que trabajaba en el hogar familiar describió en el juicio a los Basterra-Porto como "una familia idílica".