El Top 5 de La Voz All Stars: la batalla más esperada llena el escenario de reencuentros y de talento

Contaba con todos los ingredientes para convertirse en una impresionante velada y cumplió con creces cualquier expectativa. La Voz All Stars llega a nuestro país de la mano de veinte de las mejores voces del programa luchando por hacerse un hueco en el equipo de Pablo López, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Malú. Repasamos los cinco mejores momentos de esta primera gala:

La sorpresa de Malú al reconocer a Besay

Las expresiones de nuestros coaches al reconocer las voces de los talents definen a la perfección la emoción y la ilusión con la que vivimos cada una de las veinte Audiciones a ciegas de La Voz All Stars. Malú no dudó ni un segundo en girarse al escuchar a Besay, pero todos se llevaron una sorpresa al no reconocer al talent que cantaba Abriré la puerta. ¡Cómo ha cambiado desde que lo conocimos en 2021!

La versión más especial de Javier y Pablo cantando El Patio

Otra bonita sorpresa fue la de Javier Erro y Pablo López compartiendo escenario como lo hicieron en 2019. Coach y talent unieron su energía alrededor del piano e interpretaron una versión mágica de El Patio, demostrando que su sintonía sigue intacta desde entonces.

Vuelven los superbloqueos más divertidos

Quien diga que no echaba de menos los superbloqueos en La Voz, es que ha olvidado lo divertidos que son. Antonio Orozco a Luis Fonsi, Malú a Antonio, Pablo a Fonsi, Fonsi a Antonio... Algunos de ellos sugestionados por sus propios compañeros. ¿Cuál es vuestro favorito?

Palomy, Malú y Pablo cantan Ángel caído

El piano es nuestro punto de encuentro favorito cuando hablamos de música. Y es que no podemos sacarnos de la cabeza el instante tan especial que vivimos gracias a Palomy, Malú y Pablo López, que interpretaron Ángel caído con la delicadeza propia de estas criaturas mitológicas.

Laura Pausini canta El primer paso en la luna

Una noche como esta necesitaba el mejor talismán, y solo había una persona perfecta para este cometido: Laura Pausini. La visita de la italiana llenó de alegría el plató de La Voz All Stars y nos regaló uno de los momentos más inolvidables del año. La artista cantaba por primera vez en nuestro país El Primer paso en la luna, su nuevo tema.

Una noche de duelos increíbles pero también de emocionantes reencuentros. Las mejores voces de La Voz reunidas en una batalla épica por alzarse con el mayor premio del programa: ser el ganador o ganadora de La Voz All Stars. ¿Quién lo logrará? ¡Lo descubriremos muy pronto!