Revive todas las actuaciones de Linda Rodrigo en 'La Voz'

Linda Rodrigo apareció en las 'Audiciones a ciegas' de 'La Voz' con su imponente voz cantando 'Issues' de Julia Michaels, la actuación hizo que giraran las sillas de Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi. La joven talent tuvo que decidir a qué equipo se uniría en el programa y no tuvo ninguna duda, Linda Rodrigo se incorporó al Equipo de Luis Fonsi al considerarse admiradora del coach, tanto ella como su hermana pequeña, que ha podido compartir emotivos momentos con el cantante puertorriqueño sobre el escenario de 'La Voz'.

Linda Rodrigo pasó a los Asaltos de 'La Voz' donde interpretó el tema 'Warrior' de Demi Lovato, tras su impresionante puesta es escena, la joven talent recibió los halagos de Pablo López.

Pablo López: "No soy tu coach, pero soy tu soldado"

Linda Rodrigo conquistó durante los Asaltos el corazón de David Bustamante , el asesor de Luis Fonsi en 'La Voz' y vivimos un emocionante reencuentro entre su hermana Sofía que estaba entre el público y su coach del programa, en el que Luis Fonsi mostraba su cariño a su pequeña fan.

Al adentrarnos en la Batalla Final descubrimos la complicidad entre las dos talents que se enfrentaban, Linda Rodrigo y Beatriz Pérez, que se mostraron un cariño y respeto mutuo durante los ensayos. En la gala de la Batalla Final, Linda Rodrigo nos sorprendió con el tema 'The way you make me feel' de Michael Jackson. La deliberación entre Luis Fonsi y David Bustamante fue complicada e hizo que los cantantes abandonaran el plató para tomar una decisión ante la reñida batalla. Finalmente, Pablo López apostó por Linda Rodrigo para la fase de Directos de 'La Voz'.

En los Directos, Linda Rodrigo volvió a deslumbrar sobre el escenario de 'La Voz' interpretando la canción 'Rise up' de Andra Day y su maravillosa voz hizo emocionarse a Pablo López, su coach no dudo en piropear la actuación de la talent malagueña.

Luis Fonsi: "Gracias por dejarme trabajar contigo"

Su duelo frente a Álex Palomo fue reñido, pero finalmente el porcentaje de Luis Fonsi sumado al del público dio el pase a la Semifinal a Linda Rodrigo . En la Semifinal, Linda Rodrigo interpretó una magistral versión de 'Flashlight' de Jessie J, pero el público y su coach dieron su apoyo a María Espinosa para la Final del programa. Linda Rodrigo se despidió del programa agradecida y asegurando que "había cumplido su sueño" en ' La Voz '.