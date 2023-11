¡Qué pasada! Phindile revoluciona a los coaches con su actuación: “Nos has llevado a la luna”

Phindile ha sido la siguiente talent en subirse al escenario de La Voz. Su experiencia en el mundo musical se nota cada vez que coge un micrófono y canta en el escenario.

La talent ha cantado un tema de Whitney Houston con el que ha revolucionado a los coaches y asesores de La Voz: “Otra vez nos has llevado a la luna y de verdad que estamos flipando”, ha señalado Luis Fonsi.

Su coach no sabía que decirle: “Nos llevaste a ese momento donde el corazón quiere estallar. Eres una profesional, no te voy a decir nada que no sepas”, ha señalado.

Lo cierto es que Phindile es una maestra y por eso ha recibido el halago de todos los coaches: “Ha sido súper potente, tienes una voz muy importante para el equipo de Fonsi”, han confesado Cali y el Dandee.

