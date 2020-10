¡Momento alarma!: Alejandro Sanz abandona el plató de 'La Voz'

Después de que Betty Akna interpretara 'Been around the world' en 'La Voz', los espectadores fueron testigos de un pequeño momento de alarma. Ante la mirada de asombro de sus compañero, Alejandro Sanz abandonaba el plató.

Pablo López, mientras esperaba noticias de su compañero, quiso probar qué se sentía al ocupar el sillón del artista.

Alejandro volvió mientras los coaches se preguntaban a dónde había ido. Afortunadamente, el coach no tardó el aparecer y todo le recibieron entre vítores y aplausos. ¡Quedó en una pequeña anécdota!