¡Menudo enfrentamiento! Diana Larios y su lírico le planta cara al rock de Andrés Balado

Luis Fonsi le ha devuelto a Malú el reto. El coach ha decidido volver a hacer un duelo con su compañera.

En esta ocasión el coach puertorriqueño ha seleccionado a Andrés Balado, el único talent que le queda, mientras que Malú ha ido a por todas con Diana.

Andrés ha demostrado que los viejos roqueros no se rinden nunca con It`s a man’s world y Diana Larios ha brillado en el escenario con Never enough.

Ha sido muy emocionante, pero el público ha decidido que Diana Larios del equipo de Malú sea la ganadora.