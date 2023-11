María ilumina el escenario con To Love You More a las puertas de la final de El Regreso

El Regreso ha estado muy reñido. Miriam Rodríguez depositó su confianza en María y en On Five, que tras demostrar su talento podrían volver a La Voz con uno de los equipos.

La talent ha llenado el escenario de luz en este último esfuerzo para volver al programa. Cantando To Love You More, una versión de Glee, María se ha dejado el alma en el escenario y ha enamorado a todos con su sensibilidad.

Manteniéndose hasta la Gran Batalla, la talent formó parte del equipo de Pablo López hasta perder su plaza. Sin embargo, María ha vuelto con más ganas que nunca de demostrar de lo que es capaz y conseguir volver al concurso. ¿Logrará vencer a On Five?