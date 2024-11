La incómoda pregunta de Antonio Orozco a Álvaro de Luna en La Voz: "¿Qué significa esa canción?"

Álvaro de Luna ha llegado a La Voz para ayudar a Pablo López en los segundos Asaltos. El joven, que fue concursante en 2019 del formato, estaba muy emocionado por este regreso tan especial y es el claro ejemplo de que los sueños se acaban cumpliendo.

A mitad de programa ha empezado a sonar una de las canciones de Álvaro de Luna gracias a Dani Fernández que ha pulsado el mando de la play list y ha querido aprovechar para darle un abrazo a su gran amigo: "Le tengo mucho cariño, le conozco desde hace años y es de los pocos amigos que tengo en la música", señala.

Para Dani disfrutar de este momento con su amigo es algo muy bonito: "Se lo tengo que agradecer a La Voz", explicaba. Momento que Orozco aprovechaba para lanzarle una pregunta a Álvaro de Luna: "¿Qué significa está canción?", preguntaba con una sonrisa.

El asesor respondía entre risas: "No me acuerdo bien, es una canción muy significativa", señalaba. Sin duda el asesor no se ha "mojado" en su respuesta... ¡Nos quedamos con las ganas!