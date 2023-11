¡Menuda sorpresa! Hayley arrasa cantando Tattoo de Loreen en La Voz

Hayley es la última talent del equipo de Luis Fonsi en enfrentarse a su Asaltos en La Voz. La talent ha cantado Tatto de Loreen en el escenario conquistado a los coaches y asesores: “Eres una profesional”, ha señalado Luis Fonsi.

El coach se ha mostrado eufórico por la brillante actuación de su talent: “Es tremendo como te has concentrado en un lugar y te has quedado flotando en un sitio donde igual no querías que entráramos”, ha señalado Pablo López.

Lo cierto es que el equipo de Luis Fonsi tiene un nivel tremendo, pero solo uno conseguirá el pase a los Directos de La Voz.

Ahora el coach debe tomar la decisión más complicada de la noche junto a sus asesores, ¿será la voz de Hayley?