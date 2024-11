Fonsi avisa a su talent que controle su ímpetu sobre el escenario: “Asegúrate de no cruzar esa línea”

La Jose ha sido la encargada de abrir el equipo de Fonsi en los Asaltos de La Voz con una versión de ‘Tengo una debilidad’, una actuación que ha demostrado precisamente lo contrario: no tiene ninguna debilidad, y ha demostrado sobre el escenario que es una gran artista de los pies a la cabeza.

La Jose se ha subido a muchos escenarios por todo el mundo, pero en el de La Voz es donde más nerviosa se ha sentido. La talent es puro nervio, corazón y fuerza sobre el escenario, algo que a veces le juega una mala pasada.

“Tengo una inseguridad... te lo tengo que confesar”, le revelaba La Jose a Fonsi en el ensayo previo a los Asaltos, quien no se lo podía creer. Por dentro tiene miedo, y es que la talent no se define como una persona calmada. Pero precisamente su actitud sobre el escenario transmite seguridad, fuerza y control a todos los que la ven.

Fonsi ha tenido unas palabras de ánimo y cariño hacia La Jose, tranquilizándola todo lo posible y dándole más confianza, unas palabras que necesitaba escuchar. Eso sí, el coach puertorriqueño también ha avisado a La Jose que tiene que controlar ese ímpetu sobre el escenario.

"Asegúrate de no cruzar esa línea del dramatismo", ha señalado Fonsi, que no quiere que la actuación de La Jose termine empalagando por un exceso de sentimiento. "Vete por ese camino que vas bien", ha animado Fonsi a su talent.