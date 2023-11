Los coaches y asesores de La Voz juegan a su propia versión de Password: "No me gusta perder a estas cosas"

Tras la Gran Batalla de La Voz, hemos retado a los coaches y asesores a un juego muy divertido: ¿Sabrán de que canción se trata solo con las pistas de su compañero?

Un password personalizado en el que los coaches y asesores han hecho todo lo posible por reconocer la canción. Malú ha comenzado metiendo presión a Abraham Mateo: "No me gusta perder a estas cosas", ha señalado. El primer tema ha sido Corazón partido de Alejandro Sanz, a los que les ha tocado explicar la canción no podían decir la palabra "corazón".

Abraham Mateo ha dado las pistas sobre el artista: "Es de uno de los mejores compositores de nuestro país, le conoces muy bien, muchísimo. Es un himno para las personas que sufren un desamor", ha explicado. Malú lo ha adivinado a la primera. ¡Olé!

Nathy Peluso también ha acertado: "Era tan evidente que pensé que era otra", ha dicho entre risas la asesora de Orozco, mientras que los asesores de Luis Fonsi también ha reconocido el tema y el artista. Pablo López ha tenido que adivinar Mi gran noche de Raphael: "Es un cierre de fiesta", decía su asesora.

La camisa negra de Juanes o Un año más de Mecano han sido otras de las canciones que han tenido que adivinar. ¡Descúbrelas en el vídeo de arriba!