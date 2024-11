“La cagó muchísimo, cantó fatal”: Malú, sin pelos en la lengua con una talent de Fonsi en los Asaltos de La Voz

Fonsi sabía que tenía una decisión muy complicada por delante. Cada talent de su equipo que se subía al escenario mejoraba al anterior, y esto no ha sido una excepción con Carla, que ha brillado interpretando ‘You are the reason’ en los Asaltos.

Cuando la talent, de solo 19 años, finalizaba su actuación, el coach puertorriqueño se mostraba muy orgulloso. “¡Qué bonito, Carla!”, le decía Fonsi con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque en los otros sillones de coaches, la sensación no era la misma.

“Se le ha ido un poco, eh”, opinaba con la boca pequeña Dani Fernández, el asesor de Orozco, y encontrando la aprobación del coach catalán. “Tiene un timbre muy bonito pero no controla”, añadía el artista.

Mientras Fonsi valoraba la actuación de Carla, Malú comentaba también con Prince Royce, su asesor. “La cagó muchísimo”, ha señalado de manera contundente la coach madrileña. Malú sabe del potencial que tiene Carla, y por eso sabe que, si no ha cumplido con sus expectativas, ha sido por los nervios.

“Cantó fatal, pero... la robaría”, le ha reconocido a Prince Royce. A pesar de eso, nos hemos quedado con las ganas de si realmente hubiera pulsado su botón para robarla, pues Malú ha conseguido que Yael se uniera a su equipo tras robársela a Fonsi. ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!