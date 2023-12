El buen rollo y la energía de Curricé revolucionan el plató con Locked out of heaven

Curricé defiende al equipo de Pablo López en La Voz All Stars. El talent ha cantado Locked out of heaven, un tema con el que ha revolucionado el plató de La Voz All Stars.

Su buen rollo y su energía han conquistado a los coaches, en especial a Pablo López que no ha dudado en decirle unas bonitas palabras: “Eres puro escenario, eres un músico y amas la música”, ha confesado.

Una actuación impresionante que nos ha dejado con ganas de más y de seguir viendo a Curricé. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!